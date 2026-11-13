رئیس اداره امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت بوشهر گفت: با صدور نخستین پروانه اکتشاف ماده معدنی سلستین در شهرستان دشتی، گام تازه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های معدنی این استان و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج، فرآوری و صنایع وابسته برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ رشید مرادی اظهار داشت: استان بوشهر از قابلیت‌های متنوع زمین‌شناسی و معدنی برخوردار است و شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها به مطالعات تخصصی، اکتشافات نظام‌مند و استفاده از روش‌های نوین علمی نیاز دارد.

وی افزود: صدور نخستین پروانه اکتشاف سلستین در شهرستان دشتی فرصتی برای ارزیابی ذخایر این ماده معدنی و بررسی امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن فراهم می‌کند.

مرادی با اشاره به اهمیت سلستین به‌عنوان یکی از منابع مهم تأمین استرانسیم بیان کرد: این ماده معدنی در تولید ترکیبات شیمیایی و محصولات صنعتی کاربرد دارد و نتایج مطالعات اکتشافی می‌تواند امکان استخراج اقتصادی آن و شکل‌گیری فعالیت‌های مرتبط با فرآوری و صنایع پایین‌دستی را مشخص کند.

رئیس امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً استخراج‌محور در بخش معدن ادامه داد: بهره‌گیری مؤثر از منابع معدنی مستلزم پیوند میان اکتشافات علمی، سرمایه‌گذاری تخصصی و توسعه صنایع فرآوری است.

وی اضافه کرد: در همین ارتباط، استان بوشهر از حضور سرمایه‌گذاران توانمند، شرکت‌های تخصصی اکتشافی و مجموعه‌های فعال در حوزه فرآوری مواد معدنی استقبال می‌کند.

مرادی، شناسایی مواد معدنی جدید، ارزیابی ذخایر و تکمیل زنجیره ارزش را از اولویت‌های توسعه بخش معدن استان بوشهر عنوان کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد مناطق معدنی را فراهم کند.

وی عنوان کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف، ارزیابی ذخایر، بهره‌برداری اصولی و ایجاد واحد‌های فرآوری را بررسی و متقاضیان را در طی مراحل قانونی و فنی راهنمایی کند.