فیلم‌های سینمایی «سرخ به رنگ عقیق»، «نذر بی بی» و «خدای جنگ»، امروز از تلویزیون پخش می‌شود و فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» هم مراحل تدوین را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره پیرزنی است به نام ننه عقیق که سال هاست که پسرش بهروز مفقودالاثر است و حالا که می‌خواهند جسدش را بیاورند به جنوب بازگشته است. او به خانه زهره و همسرش مسعود رفته است. زهره نامزد بهروز بوده که پس از اینکه بهروز مفقود شده با مسعود ازدواج کرده و یک دختر به نام تارا دارند. مسعود به دنبال یک عکس از بهروز است که روی سنگ قبرش حک نمایند ولی بهروز هیچ عکسی ندارد. ننه عقیق و تارا به هر کجا که فکر می‌کنند عکسی از بهروز موجود باشد مثل مدرسه اش و یا یک رزمنده که از بچه‌های جبهه عکس می‌گرفته سر می‌زنند ولی ...

رابعه مدنی، علی دهکردی، شیوا ابراهیمی، گیلدا ویشکی و میثم راشدی در فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» به کارگردانی «محمد کریمی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

این فیلم داستان دو پهلوان را به تصویر می‌کشد که در گذشته رفاقت نزدیکی داشته‌اند، به دلایل مالی دچار اختلاف می‌شوند. اهالی محله که اهل زورخانه و مرام پهلوانی هستند برای آشتی دادن آنها تلاش می‌کنند و اتفاقاتی رخ می‌دهد که زندگی این دو دوست قدیمی را برای همیشه تغییر می‌دهد. پسر خلافکار یکی از آنها که علت فوت پدرش را بی معرفتی رفیق پدرش می‌داند قصد دارد جلوی برپایی نذر سالانه آنها را بگیرد، اما جمعی از نوجوانان محل بالاخره نذر را به جا می‌آورند و ...

جلیل فرجاد، مهرداد ضیایی، مهری آل آقا، حمید کریمی، ابوالفضل بیات، احمدرضا جعفری، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، جواد زیتونی، سیدرضا حسینی و عباس بابایی در فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند، اما ...

ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق در فیلم سینمایی «خدای جنگ» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی و تدوین الهام عباس‌زاده، مراحل تدوین را پشت سر می‌گذارد.

این اثر که دو سال پیش پروانه ساخت دریافت کرد، به علت وقوع جنگ و فراهم‌نشدن شرایط آغاز تولید، با وقفه مواجه شد و اکنون وارد مرحله تدوین شده است.

«پرواز ۶۵۵» با بهره‌گیری کامل از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده و از تجربه‌های متفاوت سینمای ایران در استفاده از این فناوری به شمار می‌رود.

داستان فیلم به حادثه پرواز شماره ۶۵۵ ایران‌ایر اختصاص دارد، هواپیمایی که ۱۲ تیر ۱۳۶۷ در مسیر بندرعباس به دبی، بر فراز خلیج فارس هدف موشک ناو آمریکایی «یو‌اس‌اس وینسنس» قرار گرفت و ۲۹۰ سرنشین آن جان باختند.