به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: هفته دوم رقابت‌های لیگ بسکتبال آقایان، جام خلیج فارس، امروز از ساعت ۱۹ با رقابت تیم‌های هتل دریایی ترنج و ای‌کافه آغاز می‌شود.

تیم‌های نیاز فولاد با پارس عزال نیز ساعت ۲۱ در سالن چندمنظوره المپیک کیش با یکدیگر رقابت می‌کنند.

علاقمندان به رقابت‌های بسکتبال می‌توانند برای تماشای رقابت‌ها به سالن چندمنظوره المپیک کیش مراجعه کنند.