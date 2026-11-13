استاندار کرمانشاه گفت: بخش عمده مسیر ارتباطی ورودی استان تا مرز خسروی ارتقا یافته و محدوده تونل‌ها و گردنه پاتاق تنها مسیر باقی‌مانده در تکمیل بزرگراه کربلا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جریان بازدید از طرح تعریض گردنه پاتاق و بررسی روند اجرای این طرح گفت: محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به دلایل مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که نخستین دلیل آن موقعیت مرزی استان و برخورداری از پنج مرز رسمی و یک بازارچه مرزی است.

وی افزود: حجم بالای تردد کامیون‌های باری از محورهای استان، به‌ویژه بزرگراه کربلا، ضرورت ساماندهی، بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای را دوچندان کرده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه مرز بین‌المللی خسروی در تردد زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی افزود: مرز خسروی به‌عنوان سومین مرز پرتردد کشور در ایام اربعین، امسال نیز با افزایش تردد زائران مواجه بود و روند استقبال از این مرز در سال‌های اخیر افزایشی بوده است.

حبیبی گفت: علاوه بر ایام اربعین، در طول سال نیز شاهد تردد زائران برای سفر به عتبات عالیات از مرز خسروی هستیم.

وی با اشاره به نقش این مسیرها در ارتباطات مناطق غربی استان گفت: شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین نیز از جمله شهرستان‌هایی هستند که از این محورهای ارتباطی استفاده می‌کنند و ارتقای کیفیت راه‌ها، تأثیر مستقیمی بر تسهیل تردد مردم، توسعه اقتصادی و بهبود ارتباطات این مناطق خواهد داشت.