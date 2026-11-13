مراسم تشییع پیکر‌های شهدای گمنام امروز جمعه با حضور پرشور مردم قزوین از میدان میرعماد آغاز شد و پس از عبور از خیابان نادری و مسجد نبی، با اقامه نماز جمعه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم تشییع پیکر‌های شهدای گمنام امروز با حضور گسترده و پرشور مردم قزوین برگزار شد. این آیین از میدان میرعماد آغاز شد و مردم شهر با در دست داشتن پرچم و گل، پیکر‌های شهدا را در مسیر خیابان نادری همراهی کردند.

حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌های شهدا و جوانان، جلو‌های ویژه به این مراسم بخشید و پیکر‌های شهدا در میان تکبیر و نوحه‌خوانی بر دستان مردم بدرقه شدند.

مراسم تشییع پس از رسیدن به مسجد نبی با اقامه نماز جمعه به پایان رسید و سپس پیکر‌های شهدای گمنام برای خاکسپاری به محل تدفین منتقل شدند.