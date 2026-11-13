مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد شدید تا بسیار شدید شمال غربی و افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس تا ۲۷۰ سانتی‌متر خبر داد و گفت: این شرایط از روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده سواحل و فراساحل استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ پیام مساعدی اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، با وزش باد‌های شدید شمالی روی دریا، سواحل استان بوشهر تا روز دوشنبه هفته آینده مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت سرعت وزش باد بیشتر شمال غربی به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و ارتفاع موج دریا در سواحل و فراساحل استان بین ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر و در برخی ساعت‌ها تا ۲۷۰ سانتی‌متر افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی بیان کرد: این مخاطره از روز جمعه ۲۲ آبان آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه ۲۵ آبان ادامه خواهد داشت.

مساعدی ادامه داد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس می‌تواند موجب اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، به‌ویژه رفت‌وآمد شناور‌های سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی شود و خطر غرق شدن شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین، پاره شدن تور‌های صیادی، غرق شدن شناگران و وارد آمدن خسارت به تأسیسات و سازه‌های ساحلی و فراساحلی را به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی فعالان دریایی گفت: در مدت اعتبار این هشدار باید از تردد‌های دریایی، به‌ویژه با شناور‌های سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر خودداری شود و شنا نیز ممنوع است.

مساعدی افزود: همچنین در این مدت وزش باد، خیزش گرد و خاک محلی و در برخی مناطق مه صبحگاهی از پدیده‌های جوی غالب در سطح استان خواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی و دریایی استان در ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: آسمان استان بیشتر صاف خواهد بود و در برخی ساعت‌ها وزش باد و در بعضی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: سرعت وزش باد در این مدت بین ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی افزود: ارتفاع موج دریا نیز در سواحل شمالی و مرکزی ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر و گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر و گاهی تا ۲۷۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی یادآور شد: روند کاهش محسوس دما که در استان بوشهر آغاز شده تا چند روز آینده نیز تدام دارد به نحوی که دما در برخی مناطق به محدوده ۱۰ درجه خواهد رسید.