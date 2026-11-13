مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) با حضور مردم و خانواده‌های شهدا از میدان شهدا به سمت میدان ساعت تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس صبح امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، بر دستان مردم شهیدپرور تبریز از میدان شهدا به سمت میدان ساعت تشییع می‌شود.

این مراسم در ادامه برنامه‌های بزرگداشت شهدای گمنام و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.

پیکر‌های مطهر این سه شهید گمنام ۱۷ آبان‌ماه با استقبال مردم و مسئولان وارد تبریز شده بود. پیکر یکی از شهدا در منطقه عملیاتی جزیره مجنون و در جریان عملیات خیبر و پیکر دو شهید دیگر در منطقه شرق دجله و جریان عملیات بدر تفحص شده است.