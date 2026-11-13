مدیر منابع آب شهرستان دشتستان از آزادسازی و رفع تصرف ۲۶۲۰ مترمربع از بستر و حریم رودخانه‌ها در قالب ۱۶ مورد تصرف غیرمجاز در شهر برازجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ امیر مینائی اظهار داشت: صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها نقش کلیدی در ایمنی شهرها، عبور ایمن سیلاب‌ها و حفظ انفال دارد و تصرفات غیرمجاز در این محدوده‌ها می‌تواند خطرات جانی و مالی جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.

مدیر منابع آب شهرستان دشتستان بیان کرد: اجرای این احکام قانونی و رفع تصرفات گسترده، گامی مهم در راستای صیانت از منابع آب و پاکسازی مسیر جریان آب‌ها در محدوده شهری برازجان به شمار می‌رود.

وی افزود: این عملیات با حضور و همراهی جانشین دادستان شهرستان دشتستان و به‌منظور صیانت از مجاری آبی و پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب اجرا شد.

مینائی با تقدیر از همکاری دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی گفت: همراهی مؤثر مقامات قضایی و حضور نیرو‌های انتظامی، پشتیبان اصلی اجرای قاطع احکام قضایی و صیانت از حقوق عمومی در بخش آب است.

وی در پایان تأکید کرد: اداره منابع آب شهرستان دشتستان با قاطعیت و در چارچوب قانون، با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع آبی برخورد خواهد کرد.