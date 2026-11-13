به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، جمعیت در سوگ بانوی دو عالم سیاه‌پوش بود، اما امروز اندوه دیگری نیز بر دل‌ها سنگینی می‌کرد؛ اندوه سال‌ها دوری و انتظار برای فرزندانی که پس از دهه‌ها به آغوش میهن بازگشته بودند.

پیکر مطهر سه شهید در بجنورد و در محوطه استانداری، مرکز آموزشی جمعیت هلال احمر و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) به خاک سپرده می‌شود.

همچنین پیکر مطهر ۲ شهید هم در کارخانه لوله‌گستر و روستای سست شهرستان اسفراین و پیکر یک شهید دیگر در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان آرام خواهد گرفت.