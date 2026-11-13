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همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس بر دوش مردم عزادار بجنورد از مقابل مسجد انقلاب تا میدان کارگر تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، جمعیت در سوگ بانوی دو عالم سیاهپوش بود، اما امروز اندوه دیگری نیز بر دلها سنگینی میکرد؛ اندوه سالها دوری و انتظار برای فرزندانی که پس از دههها به آغوش میهن بازگشته بودند.
پیکر مطهر سه شهید در بجنورد و در محوطه استانداری، مرکز آموزشی جمعیت هلال احمر و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) به خاک سپرده میشود.
همچنین پیکر مطهر ۲ شهید هم در کارخانه لولهگستر و روستای سست شهرستان اسفراین و پیکر یک شهید دیگر در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان آرام خواهد گرفت.