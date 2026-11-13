­دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به رشد شتابان صنعت فولاد و معادن بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های انرژی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیارد دلار سود به‌دلیل نبود انرژی از دست رفت که ضایعه بزرگی برای اقتصاد کشور است.

احمد دنیانور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره وضعیت تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و معادن افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور وجود نداشته، در حالی که صنایع رشد خودشان را داشته‌اند.

وی گفت: معادن زیادی در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده و صنعت فولاد هم در ۱۵ سال گذشته نزدیک به چهار برابر ۵۰ سال گذشته رشد کرده است.

دنیانور افزود: این رشد نیازمند این بود که دولت‌ها هم نسبت به توسعه زیرساخت‌ها اقدام کنند که متأسفانه این کار انجام نشده و این هم‌افزایی صورت نگرفته است و اکنون واحد‌های فولادی و واحد‌های معدنی با کمبود و نبود انرژی مواجه هستند.

وی ادامه داد: ما در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیارد دلار سود را به‌دلیل نبود انرژی از دست دادیم و این یک ضایعه بزرگ برای اقتصاد کشور است.

تأکید بر جلوگیری از خام‌فروشی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره پیشگیری از خام‌فروشی و تأمین مواد اولیه زنجیره پایین دست گفت: حرفی که اساساً انجمن تولیدکنندگان فولاد از ابتدا داشت، جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و حتی گندله بود.

وی ادامه داد: موضوعی که ما روی آن بسیار پافشاری می‌کردیم و می‌گفتیم نباید این اتفاق بیفتد، زیرا در سال‌های گذشته هزاران هزار میلیارد سرمایه‌گذاری شده و مواد اولیه صنعت فولاد یعنی کنسانتره و سنگ‌آهن موردنیاز آن است.

دنیانور گفت: این سنگ‌آهن طی میلیون‌ها سال ایجاد شده و حتماً باید جلوی صادرات آن گرفته شود. اما در معادن هم سرمایه‌گذاری‌های وسیع و مشاغل زیادی ایجاد شده است و به همین دلیل مجبوریم حد متناسبی از صادرات را تحمل کنیم و در نهایت هرچه سریع‌تر واحد‌های پایین‌دستی را به بهره‌برداری برسانیم تا جلوی خام‌فروشی گرفته شود.

وی افزود: کنسانتره‌ای که مثلاً با قیمت ۵۰ تومان صادر می‌شود، مجدداً با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان به کشور برمی‌گردد و این خطری است که آینده صنایع کشور را تهدید می‌کند.