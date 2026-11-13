به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ارسلان شکری افزود: پروژه سه‌راهی ایواوغلی در قالب دو قرارداد و به‌صورت همزمان در چهار جبهه کاری شامل محورهای خوی ـ ایواوغلی، خوی ـ جلفا، ایواوغلی ـ بازرگان و محور تبریز در حال اجراست.

وی از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های راه‌سازی، بهسازی و ساماندهی در محورهای کریدوری و مسیرهای منتهی به مرزهای استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۲۹.۶ کیلومتر از این محورها با مشارکت ۴۱ پیمانکار در دست اجراست و برای تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده، اعتباری بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال مورد نیاز است.

شکری با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان‌ غربی در شبکه ارتباطی و ترانزیتی کشور اظهار کرد: در مجموع ۱۰۸۹ کیلومتر از محورهای کریدوری و مسیرهای منتهی به مرزهای استان در قالب طرح‌های مختلف تعریف شده که تاکنون ۱۳۱ کیلومتر از عملیات اجرایی آن‌ها با صرف شش هزار و ۵۸ میلیارد ریال اعتبار به انجام رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با تشریح وضعیت پروژه‌ها بیان کرد: محور بوکان، میاندوآب، مهاباد، ارومیه، سلماس، خوی و ایواوغلی به طول ۳۵۹ کیلومتر، محور مرند، سه‌راهی ایواوغلی و بازرگان به طول ۱۷۷ کیلومتر، سه‌راهی محمدیار، نقده و تمرچین به طول ۱۰۴ کیلومتر، محور خوی، قطور و رازی به طول ۶۷ کیلومتر، ارومیه و سرو به طول ۵۵ کیلومتر، پلدشت و مرگنلر به طول ۲۵ کیلومتر، مهاباد و کیله سردشت به طول ۱۳۷ کیلومتر، سلماس و کوزه‌رش به طول ۳۵ کیلومتر و بازرگان و جلفا به طول ۱۳۰ کیلومتر، مهم‌ترین مسیرهای کریدوری و مرزی استان را تشکیل می‌دهند.

شکری ادامه داد: در بخش دیگری از برنامه‌های اجرایی سال جاری، دو محور اصلی مرند ـ سه‌راهی ایواوغلی ـ بازرگان و بوکان ـ میاندوآب ـ مهاباد ـ ارومیه ـ سلماس ـ خوی ـ ایواوغلی، در مجموع به طول ۵۳۶ کیلومتر مورد توجه قرار گرفته‌اند که برای اجرای پروژه‌های این دو محور، ۲۹ پیمانکار فعالیت دارند و ۴۰۹.۳ کیلومتر عملیات اجرایی در آن‌ها تعریف شده است. اعتبار مورد نیاز این بخش نیز ۲۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به مشخصات قراردادهای فعال این طرح اظهار کرد: هر دو قرارداد با شرکتی در خوی منعقد شده که قرارداد نخست با موضوع تکمیل عملیات اجرایی سه‌راهی ایواوغلی به مبلغ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال و قرارداد دوم با موضوع ساماندهی تقاطع و ادامه مسیر ایواوغلی ـ ماکو به مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال در حال اجراست و هر دو قرارداد به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده‌اند.

شکری تصریح کرد: تکمیل محورهای کریدوری و مرزی، سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده اقتصادی و تجاری آذربایجان‌غربی است؛ چراکه هر کیلومتر بهسازی و توسعه راه در این مسیرها، علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، ظرفیت عبور کالا، توسعه مبادلات مرزی و پیوند اقتصادی استان با شبکه‌های ملی و بین‌المللی را تقویت می‌کند. راهبرد مجموعه راهداری، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تکمیل زیرساخت‌هایی است که جایگاه استان را در نقشه ترانزیت و تجارت منطقه‌ای تثبیت می‌کند.