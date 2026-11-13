نمک برای عملکرد طبیعی بدن ضروری است، اما مصرف بیش از اندازه آن می‌تواند سلامت را به خطر بیندازد. با توجه به اینکه میزان مصرف نمک در ایران دو تا سه برابر مقدار توصیه‌شده برآورد می‌شود، کاهش نمک هنگام پخت‌وپز، محدودکردن خوراکی‌های شور و عادت‌دادن کودکان به غذای کم‌نمک اهمیت دارد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما؛ نمک یکی از منابع تأمین سدیم بدن است؛ ماده‌ای که در انتقال پیام‌های عصبی و انقباض عضلات نقش دارد. با این حال، مصرف روزانه نمک باید محدود باشد. مقدار توصیه‌شده حدود سه تا پنج گرم در روز، یعنی کمتر از یک قاشق چای‌خوری، است؛ درحالی‌که مصرف نمک در ایران دو تا سه برابر این میزان برآورد می‌شود.

نمکدان تنها منبع دریافت نمک نیست. نمکی که هنگام پخت‌وپز یا سر سفره به غذا افزوده می‌شود، غذاهای آماده و فرآوری‌شده مانند سوسیس، کالباس، همبرگر و کنسروها، تنقلات شور مانند چیپس و پفک، لبنیات شور، انواع شور و ترشی و نیز آجیل و مغزدانه‌های شور، از منابع رایج نمک در رژیم غذایی هستند.

مصرف زیاد نمک چه پیامدهایی دارد؟

مصرف زیاد نمک با افزایش فشار خون ارتباط دارد؛ خطری که به‌ویژه برای افراد دارای سابقه خانوادگی پرفشاری خون اهمیت دارد. فشار خون بالا نیز احتمال بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی، از جمله سکته قلبی، را افزایش می‌دهد.

دریافت بیش از اندازه نمک می‌تواند دفع کلسیم از راه ادرار را افزایش دهد و در درازمدت به تضعیف استخوان‌ها و افزایش خطر پوکی استخوان کمک کند. همچنین مصرف زیاد نمک و خوراکی‌های شور با آسیب به مخاط معده و افزایش خطر ابتلا به سرطان معده مرتبط دانسته شده است. نمک زیاد ممکن است علائم آسم را تشدید کند و موجب احتباس مایعات در بدن شود.

چگونه نمک کمتری مصرف کنیم؟

برای کاهش نمک دریافتی، می‌توان هنگام پخت‌وپز مقدار کمتری نمک به غذا افزود و نمکدان را از سفره برداشت. محدودکردن غذاهای کنسروی و بسته‌بندی‌شده، سس‌ها، فرآورده‌های غلات حجیم‌شده و دیگر محصولات فرآوری‌شده نیز کمک‌کننده است.

برای طعم‌دادن به غذا به‌جای نمک بیشتر، از سبزی‌های تازه و معطر، لیموترش، آب نارنج و آویشن استفاده کنید. همچنین مصرف مواد غذایی حاوی جوش‌شیرین را کاهش دهید و هنگام خرید، برچسب محصولات را بخوانید تا گزینه‌های کم‌نمک را انتخاب کنید.

هنگام خرید نمک به چه نکاتی توجه کنیم؟

تاریخ تولید و انقضا، داشتن پروانه ساخت و نشان استاندارد و درج عبارت «یددار» از مواردی است که باید روی بسته‌بندی نمک بررسی شود. در بسته آموزشی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین درباره نمک‌هایی که با عنوان «دریا» یا «طبیعی» عرضه می‌شوند هشدار داده شده است؛ این محصولات ممکن است ید کافی نداشته باشند یا ناخالصی‌هایی در آن‌ها وجود داشته باشد. بنابراین بهتر است نمک دارای مجوز و نشان استاندارد انتخاب شود.

عادت به غذای کم‌نمک از کودکی آغاز می‌شود

ذائقه غذایی از دوران کودکی شکل می‌گیرد. به غذای کودک زیر یک سال نمک اضافه نکنید و از همان سال‌های نخست، او را به غذاهای کم‌نمک عادت دهید. تهیه غذای خانواده با نمک کمتر، حذف نمکدان از سفره و استفاده از سبزی‌های معطر، لیموترش یا آب نارنج برای طعم‌دارکردن غذا می‌تواند به این عادت کمک کند.

همچنین بهتر است مصرف سوپ‌های آماده، سس‌ها و محصولات فرآوری‌شده مانند سوسیس و کالباس در برنامه غذایی کودکان به حداقل برسد.