بازیکنان راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی در بخش‌های یک‌نفره و دونفره مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون دختران کمتر از ۱۵ سال مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون دختران کمتر از ۱۵ سال که با حضور ۱۱۱ بازیکن از ۲۳ استان کشور از ۲۰ آبان به میزبانی زنجان آغاز شده است، پس از برگزاری ۴۵ دیدار در جدول اصلی به مرحله نیمه‌نهایی رسید.

در بخش یک‌نفره، سیده ترمه حسینی از مازندران به مصاف سوگل حسین‌زاده از تهران خواهد رفت. در دیگر دیدار این مرحله، معصومه سلیمان‌زاده از آذربایجان شرقی مقابل ضحا چتری از سمنان قرار می‌گیرد تا دو بازیکن راه‌یافته به دیدار نهایی مشخص شوند.

در بخش دونفره، سیده ترمه حسینی از مازندران و ضحا چتری از سمنان به مصاف هانا رزازیان و آیسان طاهری از فارس خواهند رفت.

در دیگر دیدار نیمه‌نهایی این بخش، مهشید تقی‌پور و رامین مهرعلیزاده از مازندران مقابل تاران مختاری و ثمین پورلاله از آذربایجان شرقی قرار خواهند گرفت.

دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها امروز جمعه ۲۲ آبان در دو بخش یک‌نفره و دونفره برگزار خواهد شد و نفرات برتر هر دیدار به مرحله نهایی راه خواهند یافت.