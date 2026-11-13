به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه العربیه، سایت دان داکر DownDetector اعلام کرد : سرویس‌های مایکروسافت در ۷۴ کشور و منطقه در سراسر جهان دچار اختلال شده است.

بر اساس برخی گزارش ها، ادامه یافتن این اختلال دسترسی ۱۰۰‌ها میلیون کاربر را به ایمیل هایشان با مشکل مواجه کرده است. مایکروسافت اعلام کرد اقدامات انجام شده برای رفع اختلال، به نتیجه مطلوب نرسیده است و تلاش می‌کنیم راهکار‌های جایگزین پیدا کنیم.

همچنین ، سازمان ملل به دلیل نقص فنی در سیستم ایمیل داخلی و اختلال در سرویس‌های مایکروسافت، از انتشار جدول برنامه‌های روزانه خود بازمانده است.

در اخبار تکیلی ، مایکروسافت می‌گوید: تدابیر اتخاذ شده برای رفع مشکل جهانی اوتلوک Outlook آنطور که انتظار می‌رفت کارساز نبوده است.

این گزارش می‌افزاید: اختلال عظیم مایکروسافت فروکش نمی‌کند. این غول نرم‌افزاری آمریکایی روز جمعه ۱۳ نوامبر، در ساعات اولیه اعلام کرد : که اقداماتی که برای رفع یک اختلال جهانی در ابزار‌های متصل به Microsoft ۳۶۵ انجام داده

-از جمله سرویس ایمیل Outlook که اکثر شرکت‌های جهان از آن استفاده می‌کنند و هوش مصنوعی Copilot-که از پنجشنبه شب آغاز شده بود، «آن‌گونه که انتظار می‌رفت» عمل نکرده‌اند و شرکت در تلاش است راه‌حل‌های جایگزین پیدا کند.

مایکروسافت در اخبار تکمیلی تر ، اعلام کرد: هیچ نشانه‌ای از حمله سایبری و به دنبال آن ایجاد اختلال در سرویس‌های ما وجود ندارد. ما در حال تلاش برای یافتن مسیر‌های جایگزین جهت افزایش ظرفیت عملیاتی سرویس‌ها هستیم. این اختلالات آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و بخش‌هایی از اروپا، آسیا و آفریقا را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش می‌کنیم سرویس‌های خود را در سریع‌ترین زمان ممکن بازیابی کنیم.