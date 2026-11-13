به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناباد با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت محصول در روز‌های پایانی برداشت اظهار کرد: رعایت زمان مناسب برداشت، جلوگیری از آسیب به میوه و توجه به اصول حمل‌ونقل و نگهداری، نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش بازارپسندی انار دارد

حجت حسن‌نیا با بیان اینکه کرم گلوگاه مهم‌ترین آفت خسارت‌زای باغات انار منطقه است، افزود: لارو این آفت از ناحیه گلوگاه وارد میوه شده و با فراهم کردن زمینه فعالیت قارچ‌ها، موجب پوسیدگی و کاهش کیفیت و کمیت محصول می‌شود.

حسن‌نیا، شته سبز انار و سوسک چوب‌خوار را از دیگر آفات باغات انار برشمرد و بر ضرورت پایش مستمر و مدیریت به‌موقع آنها تأکید کرد.

وی با اشاره به کارایی محدود مبارزه شیمیایی با کرم گلوگاه به دلیل فعالیت پنهان لارو در داخل میوه، گفت: جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده، رعایت بهداشت باغ و هرس اصولی از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل این آفت در قالب مدیریت تلفیقی است.

معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی گناباد همچنین حفظ دشمنان طبیعی آفات، تقویت درختان، کنترل زمستانه و مدیریت تنش‌های محیطی را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش خسارت باغات عنوان کرد.

حسن‌نیا در پایان با تأکید بر ضرورت مقابله با تنش گرمایی و آفتاب‌سوختگی میوه، خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح آبیاری، حفظ پوشش گیاهی، استفاده از سایبان و هرس اصولی از جمله اقداماتی است که به حفظ کیفیت و بازارپسندی محصول انار کمک می‌کند.