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مردم سمنان در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با در دست داشتن پرچمهای ایران و تصاویر شهدا، پیکرهای مطهر لالههای گمنام هشت سال دفاع مقدس را تشییع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تشییع شهدای گمنام در ایام فاطمیه، امسال نیز به صحنهای از تجدید میثاق مردم با آرمانهای شهدا و ولایت تبدیل شده است؛ صحنهای که در آن، سوگ فاطمی با یاد شهدای دفاع مقدس در هم میآمیزد و پیوند عمیق امت با ولایت و فرهنگ مقاومت را بار دیگر به نمایش میگذارد.
این آیین از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در میدان استاندارد، جنب استخر نور تا مصلای نماز جمعه برگزار میشود.
همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان گمنام، ساعت ۱۵:۰۰ نیز از معراج شهدا به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار می شود.