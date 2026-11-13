به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تشییع شهدای گمنام در ایام فاطمیه، امسال نیز به صحنه‌ای از تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهدا و ولایت تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که در آن، سوگ فاطمی با یاد شهدای دفاع مقدس در هم می‌آمیزد و پیوند عمیق امت با ولایت و فرهنگ مقاومت را بار دیگر به نمایش می‌گذارد.

این آیین از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در میدان استاندارد، جنب استخر نور تا مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان گمنام، ساعت ۱۵:۰۰ نیز از معراج شهدا به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار می شود.