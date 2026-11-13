پالایشگاه نهم پارس جنوبی با اجرای طرح های کلان بهینه‌سازی، گام‌های مؤثری در مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و صیانت از محیط زیست برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ ، رئیس بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه نهم پارس جنوبی بیان کرد: پالایشگاه نهم در راستای تحقق سیاست‌های کلان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در حوزه مدیریت انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها، اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های راهبردی را با هدف ارتقای بهره‌وری فرایندی، کاهش اتلاف انرژی و مدیریت کربن در دستور کار قرار داده و روند پیشرفت این طرح‌ها را به‌صورت مستمر پایش می‌کند.

صدیقه کوثری گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این پالایشگاه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهره‌برداری از پروژه بازیابی گاز فلر با ظرفیت روزانه ۱.۴ میلیون مترمکعب است؛ پروژه‌ای ارزشمند در سال جاری به مرحله بهره‌برداری رسیده و زمینه انتقال گاز بازیابی‌شده به شرکت پتروپالایش کنگان را فراهم کرده است. همچنین با توجه به نیاز طرف مقابل، امکان افزایش ظرفیت بازیابی و انتقال گاز در مراحل بعدی پیش‌بینی شده است.

رئیس بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه نهم پارس جنوبی، با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری انرژی، از تعریف و پیگیری چند پروژه کلان در این حوزه خبر داد و اظهار داشت: بهبود عملکرد مبدل‌های آمین در واحد‌های شیرین‌سازی از طریق خرید و نصب مبدل‌های جدید، یکی از طرح‌های مهم در دست اجراست که ظرفیت کاهش مصرف انرژی معادل ۴ درصد گاز طبیعی مصرفی سالانه پالایشگاه را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: راه‌اندازی توربین بخار پالایشگاه با ظرفیت تولید ۲۵ مگاوات برق، از دیگر پروژه‌های مهم بهینه‌سازی است که با بهره‌برداری از آن، امکان کاهش مصرف انرژی معادل ۶ درصد گاز مصرفی سالانه پالایشگاه فراهم می‌شود.

رئیس بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه نهم همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ راندمان تجهیزات و استمرار اقدامات پیشگیرانه و تعمیراتی، به برنامه‌های این پالایشگاه برای افزایش بازدهی پکیج‌های آب‌شیرین‌کن اشاره کرد و گفت: تعویض تیوب‌ها، انجام عملیات شست‌وشوی شیمیایی، بازرسی‌های فنی و مراقبت‌های تعمیراتی مستمر، از جمله اقدامات انجام‌شده در این بخش است که کاهش مصرف انرژی معادل یک درصد گاز مصرفی سالانه پالایشگاه را به دنبال خواهد داشت.

کوثری در ادامه، اصلاح و بهبود عملکرد شبکه تله‌های بخار را از دیگر برنامه‌های مؤثر در مدیریت انرژی عنوان کرد و افزود: پایش منظم، تعمیر و تعویض مستمر تله‌های بخار با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی، در دستور کار قرار دارد و این اقدام ظرفیت صرفه‌جویی حدود ۰.۶ درصد از بخار تولیدی سالانه پالایشگاه را فراهم می‌کند.