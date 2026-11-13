حلما میرزاده، معروف به «دختر ایران» هدایای خود را به کودکان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان‌ شرقی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این کودک تبریزی که در جریان دفاع مقدس سوم، پدر، مادر، خواهر و برادرش در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسیدند، این بار با بخشیدن هدایای خود به کودکان نیازمند، روایت دیگری از ایثار و مهربانی را رقم زد.

وی تصمیم گرفت تمام هدایایی را که در مناسبت‌های مختلف، جشن تولد و مراسم‌ها دریافت کرده بود، به کودکان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی اهدا کند؛ هدایایی شامل اسباب‌بازی و لباس که قرار است لبخند را به خانه کودکان دیگری ببرد.

پدربزرگ حلما با اشاره به تصمیم خانواده برای این اقدام خیرخواهانه گفت: تصمیم گرفتیم تمام هدایای حلما را که شامل اسباب‌بازی و لباس است، به کمیته امداد بسپاریم تا به کودکان نیازمند اهدا شود.

وی با یادآوری روحیه نیکوکارانه فرزند شهیدش، حمید میرزاده افزود: او در زمان حیاتش همواره در کار‌های خیر پیشقدم بود و ما تصمیم گرفتیم پس از شهادتش نیز نیت‌های خیرخواهانه او متوقف نشود و راه نیکوکاری‌اش ادامه پیدا کند.

مهرداد محمدپور شاطری مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به عظمت مقام شهدا و تقدیر الهی برای به یادگار ماندن حلما و ادامه روایت خانواده شهیدش اظهار کرد: این شهیدان عزیز با اهدای خون خودشان به همنوعانشان خدمت بزرگی کردند؛ امروز نیز با شهادتشان، خیرخواهی و نیک‌اندیشی آنها متوقف نشده و به شکلی دیگر ادامه دارد.