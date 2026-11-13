عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه سل بیماری عفونیِ قابل پیشگیری و درمان است، گفت تشخیص به‌موقع، رعایت اصول پیشگیری و مصرف کامل دارو‌ها طبق تجویز پزشک، در کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض و مقاومت دارویی آن نقش مهمی دارد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما؛ مریم متوسل، دکتری تخصصی باکتری‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی شیراز، با تأکید بر اهمیت شناخت بیماری سل و راه‌های انتقال آن، تشخیص به‌موقع و تکمیل دوره درمان را از عوامل مؤثر در کنترل بیماری دانست.

او توضیح داد: سل بیماری عفونی ناشی از باکتری «مایکوباکتریوم توبرکلوزیس» است و معمولاً دستگاه تنفسی، به‌ویژه ریه‌ها را درگیر می‌کند. با این حال، در صورت انتشار باکتری از طریق خون، امکان ابتلای اندام‌های دیگری مانند سیستم عصبی مرکزی، کلیه و مجاری ادراری، مفاصل، استخوان‌ها و رحم نیز وجود دارد.

متوسل سرفه‌های طولانی‌مدت، بی‌اشتهایی، تب، تعریق، کاهش وزن و اختلال رشد، به‌ویژه در کودکان، را از علائم مهم سل برشمرد و افزود: تداوم سرفه، پاسخ ندادن به درمان آنتی‌بیوتیکی پس از دو تا سه هفته و مشاهده خلط خونی، از مواردی است که ضرورت بررسی احتمال ابتلا به سل را مطرح می‌کند.

به گفته این عضو هیئت علمی، تشخیص بیماری با ارزیابی بالینی، آزمایش‌های تخصصی و میکروب‌شناسی و تصویربرداری از قفسه سینه انجام می‌شود. تست پوستی توبرکولین نیز می‌تواند در ارزیابی عفونت سل کمک‌کننده باشد، اما نتیجه آن باید در کنار شرایط فرد و سایر یافته‌های تشخیصی تفسیر شود.

رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا

متوسل با تأکید بر رعایت اصول حفاظت فردی هنگام مواجهه با بیماران مبتلا گفت: استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی مناسب و پیروی از دستورالعمل‌های کنترل عفونت، در کاهش خطر انتقال بیماری مؤثر است.

او همچنین با اشاره به امکان انتقال سل از حیوان به انسان افزود: سل گاوی یکی از انواع سل با منشأ حیوانی است و مصرف شیر و لبنیات غیرپاستوریزه یا تماس با دام آلوده می‌تواند زمینه انتقال عفونت را فراهم کند. از این رو، استفاده از لبنیات پاستوریزه و رعایت نکات بهداشتی هنگام تماس با دام، به‌ویژه برای کودکان، اهمیت دارد.

قطع دارو می‌تواند به مقاومت دارویی منجر شود

این دکتری تخصصی باکتری‌شناسی گفت: درمان سل معمولاً با ترکیبی از چند داروی ضدسل و طی چند ماه انجام می‌شود؛ مدت و ترکیب دارو‌ها نیز با توجه به شرایط بیمار، نوع بیماری و نتایج بررسی‌های تخصصی تعیین می‌شود.

او افزود: در بسیاری از موارد سل ریوی حساس به دارو، درمان با مرحله‌ای اولیه شامل چهار داروی ایزونیازید، ریفامپین، پیرازینامید و اتامبوتول آغاز می‌شود و پس از آن، مرحله ادامه درمان با دارو‌های تعیین‌شده از سوی پزشک انجام می‌گیرد.

متوسل تأکید کرد: قطع خودسرانه دارو‌ها یا ناقص‌ماندن دوره درمان ممکن است به شکست درمان، بازگشت بیماری و ایجاد مقاومت دارویی منجر شود؛ بنابراین بیماران باید دارو‌ها را مطابق تجویز پزشک و تا پایان دوره تعیین‌شده مصرف کنند. مراجعه منظم، بررسی روند بهبود، ارزیابی عوارض احتمالی دارو‌ها و انجام آزمایش‌های لازم نیز در موفقیت درمان اهمیت دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی شیراز در پایان گفت: احتمال عود بیماری در افرادی که دوره درمان را به‌طور کامل و صحیح طی کرده‌اند کمتر است، اما توجه به علائم احتمالی و پیگیری وضعیت سلامت پس از پایان درمان اهمیت دارد. او توصیه کرد در صورت بروز نشانه‌های مشکوک، افراد برای بررسی به پزشک مراجعه کنند.