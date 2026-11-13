با کشف جسد زن ۴۰ ساله در خودرویی در پارکینگ منزلش در قائم شهر، تحقیقات قضایی آغاز و فرد مظنون به قتل دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مردی ۵۱ ساله به اتهام قتل زن ۴۰ ساله در قائم شهر خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات مقدماتی به قتل اعتراف کرد.

عباس پوریانی افزود: پس از تماس شهروندان با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و گزارش کشف جسد زنی حدود ۴۰ ساله در داخل یک خودرو در پارکینگ منزلش، با دستور دادستان قائم شهر، بازپرس ویژه قتل به همراه مأموران در محل حاضر و هویت متوفی در بررسی‌های اولیه مشخص شد.

وی ادامه داد: بازپرس پرونده در جریان تحقیقات میدانی به یکی از افراد حاضر در محل کشف جسد مشکوک شد. این فرد پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات، به قتل اعتراف کرد. متهم مردی ۵۱ ساله، متأهل و بازنشسته یکی از ادارات دولتی است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: متهم در اعترافات خود مدعی شد روز حادثه در مرغداری خود در یکی از روستا‌های شهرستان با مقتول درگیر شده و با انگیزه شخصی او را خفه کرده است.

پوریانی افزود: متهم پس از قتل، جسد را داخل خودروی مقتول قرار داد و به پارکینگ منزل وی منتقل کرد و سپس بار دیگر هنگام حضور مأموران در محل حاضر شد که دستگیر شد.

وی با بیان اینکه پرونده به یکی از شعب بازپرسی قائم شهر ارجاع شده است، گفت: پس از تفهیم اتهام قتل عمد، با صدور قرار متناسب، متهم به زندان قائم شهر معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بازپرس ویژه قتل دستور اعزام جسد به پزشکی قانونی را برای تعیین علت تامه فوت صادر کرده و تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.