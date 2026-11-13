به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از دوشنبه، دومین همایش بین‌المللی مبارزه با فساد در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

در این همایش مقامات دولتی و نمایندگان ۱۵ کشور حضور داشتند. ستار شیرعالی معاون سازمان بازرسی کل کشور در این همایش ضمن محکومیت حملات امریکا و رژیم صهیونی به ایران بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تبادل تجربیات در پیشگیری و کشف جرایم فساد مالی و ارتقای فرهنگ ضدفساد در جوامع تاکید کرد.

این رویداد به ابتکار آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان و با موضوع دستاورد‌های نهاد‌های نظارت مالی دولتی و مبارزه با فساد برگزار شد.

در حاشیه این رویداد، مقامات دولتی دیدار‌های دوجانبه‌ای را برای تسریع در اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در آسیای مرکزی برگزار کردند همچنین مقامات شرکت کننده در سه نشست تخصصی بر تبادل تجربیات در پیشگیری و کشف جرایم فساد، ارتقای شفافیت و گسترش همکاری‌های فرامرزی تأکید کردند. ارتقای فرهنگ ضدفساد. افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت جامعه مدنی برای پیشگیری از تخلفات مالی از دیگر محور‌های اصلی این گردهمایی بود.