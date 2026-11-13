تجمع شبانه مردمی در شب دویست و پنجاه هفتم و تداوم همبستگی ملی

تجمع شبانه مردمی در شب دویست و پنجاه هفتم و تداوم همبستگی ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم با بصیرت همدان در دویست‌وپنجاه‌وهفتمین اجتماع شبانه در میدان امام خمینی این شهر،در کنار پیکر مطهر یک شهید گمنام ایستادگی ، اتحاد و همدلی خود را در برابر توطئه های دشمنان به نمایش گذاشتند.

مردم حاضر در میدان با استقبال از این شهید والامقام، بار دیگر یاد و خاطره شهدای دفاع از میهن را گرامی داشتند و با آرمان‌های امام (ره) ، رهبر شهید و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

حضور پیکر مطهر شهید گمنام در میان مردم، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ پیوندی که نشان می‌دهد نام و راه شهدا همچنان در حافظه و باور مردم حک شده است.

حاضران در این اجتماع با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ادامه مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران عزیز تأکید کردند؛ مسیری که شهدا برای پاسداری از آن، جان خود را فدا کردند.