به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امروز در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تشییع پیکر ۸ شهید گمنام سال‌های دفاع مقدس، با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان، استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی و قشر‌های مختلف مردم، در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان بر پیکر این شهدا نماز خواند.

پیکر این شهدای گمنام بر دستان مردم ولایتمدار گیلان به مصلای امام خمینی (ره) شهر رشت حمل می‌شود و پس از اقامه نماز جمعه، در رشت و فومن به خاک سپرده می‌شوند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: از این ۸ شهید، ۳ شهید در رشت و فومن به خاک سپرده می‌شوند و ۵ شهید دیگر که امانی هستند فردا شنبه به تهران بازگردانده می‌شوند.

سرهنگ کامیار مهدی پور با بیان اینکه پیکر پاک این شهدای گمنام در پارک شهر ماکلوان فومن، ورزشگاه شهید عضدی رشت و مجتمع آموزشی – تربیتی گوهرشاد رشت به خاک سپرده می‌شوند گفت: شهید گمنامی که در پارک شهر ماکلوان فومن به خاک سپرده می‌شود ۲۸ ساله و در خیبر مجنون تفحص شد، شهیدی که در ورزشگاه شهید عضدی رشت به خاک سپرده می‌شود ۱۸ ساله و در شش چیلات تفحص شد و شهیدی که در مجتمع آموزشی – تربیتی گوهرشاد به خاک سپرده می‌شود ۱۷ ساله از شهدای غواص بود که در‌ام الرصاص تفحص شده است.