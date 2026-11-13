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دادستان تهران گفت: در پی بازدید میدانی ۲۵ مهر از شرکت ایرانتایر، همه تخصیصهای ارزی مربوط به این شرکت در ضربالاجل مقرر تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان تهران با اشاره به اینکه در بازدید میدانی اواخر مهرماه از شرکت ایرانتایر و نشست با مدیران مرتبط، تصمیماتی برای رفع موانع تولید، تأمین ارز و سرمایه در گردش، احیای واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل، ساماندهی بازار و نظارت بر عرضه لاستیک و روغن خودرو با قیمت مصوب صادر شد که بر اساس یکی از تصمیمات این نشست، بانک مرکزی مکلف شد مشکل تأمین ارز شرکت ایرانتایر را ظرف سه روز پیگیری و رفع کند.
آقای صالحی افزود: بر اساس گزارش دریافتی از آن واحد تولیدی، این امر محقق شده و همه تخصیصهای ارزی مربوط به این شرکت در تاریخ ۲۹ مهرماه انجام گرفته است.
دادستان تهران گفت: سایر مصوبات این بازدید نیز با نظارت این دادستانی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.