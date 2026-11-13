به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان تهران با اشاره به اینکه در بازدید میدانی اواخر مهرماه از شرکت ایران‌تایر و نشست با مدیران مرتبط، تصمیماتی برای رفع موانع تولید، تأمین ارز و سرمایه در گردش، احیای واحد‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، ساماندهی بازار و نظارت بر عرضه لاستیک و روغن خودرو با قیمت مصوب صادر شد که بر اساس یکی از تصمیمات این نشست، بانک مرکزی مکلف شد مشکل تأمین ارز شرکت ایران‌تایر را ظرف سه روز پیگیری و رفع کند.

آقای صالحی افزود: بر اساس گزارش دریافتی از آن واحد تولیدی، این امر محقق شده و همه تخصیص‌های ارزی مربوط به این شرکت در تاریخ ۲۹ مهرماه انجام گرفته است.

دادستان تهران گفت: سایر مصوبات این بازدید نیز با نظارت این دادستانی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.