دختران شهرستان دنا با بدرقه خانواده‌ها و مسئولان به اردوی راهیان نور شمال غرب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ انصاری فرمانده سپاه ناحیه دنا گفت: ۱۴۰ دانش آموز شهرستان دنا با سه دستگاه اتوبوس به مدت سه روز از مناطق عملیاتی شمال غرب کشور بازدید می‌کنند و از نزدیک با دلاوری‌های رزمندگان اسلام و ایثارگری شهدا آشنا می شوند.

انصاری هدف از اعزام کاروان راهیان نور را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد پیوند ارزشی بین نسل جوان و ایثارگران و معرفی جلوه‌های عینی ایثار وشهادت اعلام کرد.

حجت الاسلام زارعی پور امام جمعه پاتاوه هم با اشاره به نقش دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس گفت: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ۳۶ هزار دانش‌آموز برای دفاع از نظام اسلامی، استقلال و صیانت از آب و خاک کشور تقدیم شدند و حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و سایر اقشار جامعه در جبهه‌ها، نقش مهمی در ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن با وجود محدودیت امکانات داشت.