کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به پایداری جوی در استان گفت: این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده افزود: براساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جوی پایدار در استان حاکم خواهد شد و سکون نسبی هوا و پایین بودن سرعت وزش باد موجب افزایش میزان آلودگی هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان می‌شود.

وی با بیان اینکه با ادامه این وضعیت انتظار می‌رود وضعیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم شود اظهار کرد: در این بازه زمانی از کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان کاسته می‌شود و در برخی نواحی استان غبار محلی و مه رقیق بروز می‌کند.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با درخواست از همه گروه‌های سنی به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی برای خودداری از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق آلوده شهر‌های صنعتی و پرجمعیت در این بازه زمانی، گفت: از اواخر وقت روز یکشنبه هفته آینده با ورود سامانه بارشی به جو استان از میزان آلاینده‌های جوی کاسته می‌شود.

اصغرزاده ادامه داد: دمای هوای استان تا روز یکشنبه به تدریج روند افزایشی به خود می‌گیرد، بنابراین فعالیت سامانه بارشی جدید عمدتا به صورت باران و عمدتا در نواحی شمالی و شرقی استان خواهد بود.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته خواجه با حداقل دمای منفی ۶ درجه چهارمین شهر سرد کشور و سردترین شهر استان و خداآفرین با حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد گرمترین شهر بود.