نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با اعلام حمایت اسلام آباد از حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، بر ضرورت پیشبرد روند سیاسی فراگیر به رهبری یمنی‌ها تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با اعلام حمایت اسلام آباد از حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، بر ضرورت پیشبرد روند سیاسی فراگیر به رهبری یمنی‌ها تاکید کرد.

به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، «حیدر شاه» نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت و پس از تصویب قطعنامه تمدید تحریم‌های مرتبط با یمن، حمایت اسلام آباد از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی این کشور را اعلام کرد.

وی با استقبال از تصویب این قطعنامه که به تمدید اقدامات تحریمی مندرج در قطعنامه ۲۱۴۰ شورای امنیت مصوب سال ۲۰۱۴ و ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر اجرای آن مربوط می‌شود، نقش کمیته تحریم‌های یمن را در کمک به برقراری صلح، امنیت و ثبات در این کشور مهم ارزیابی کرد.

نماینده پاکستان در ادامه، حملات انصارالله یمن به عربستان را محکوم کرد و از حمایت کامل اسلام آباد از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی عربستان خبر داد.

وی اعلام کرد: پاکستان به این قطعنامه رای مثبت داده است؛ زیرا پاسخگو کردن افراد و نهاد‌هایی که صلح، امنیت و ثبات یمن را تهدید می‌کنند، برای فراهم شدن زمینه صلح پایدار ضروری است.

نماینده پاکستان در سازمان ملل همچنین بر ضرورت اجرای دقیق چارچوب نهادی تعیین شده از سوی شورای امنیت و فعالیت هیئت کارشناسان بر اساس ماموریت مصوب، با رعایت اصول حرفه‌ای، بی طرفی و انسجام تاکید کرد.

حیدر شاه در بخش دیگری از اظهارات خود، بر حمایت پاکستان از تلاش‌های سازمان ملل برای پیشبرد یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت و محوریت مردم یمن تاکید کرد و آمادگی اسلام آباد را برای حمایت از تلاش‌های بین المللی با هدف برقراری صلح، ثبات و امنیت در این کشور و کاهش رنج‌های انسانی مردم یمن اعلام کرد.