تیم دختران کشورمان در رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا با قبول شکست مقابل اندونزیِ میزبان، به دیدار رده‌بندی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم پدل دختران کشورمان که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی به سر می‌برد، در مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات، برابر میزبان به میدان رفت و این بازی در نهایت به سود تیم میزبان به پایان رسید.

با این نتیجه دختران کشورمان باید فردا و در دیدار رده بندی به مصاف یکی از تیم‌های ژاپن یا استرالیا بروند. رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا ۱۶ تا ۲۳ آبان با حضور تیم‌های مختلف آسیایی در حال برگزاری است که نمایندگان ایران در سه رده سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

تیم دختران کشورمان با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان (مربی) به سرپرستی سمیرا قدسی در این رویداد حضور دارد. جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی تیم اعزامی کشورمان را تشکیل می‌دهند.

از ساعاتی دیگر نیز تیم پدل پسران ایران در نیمه‌نهایی به مصاف عربستان می‌رود.