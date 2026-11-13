به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارمین دوره مسابقات والیبال نشسته ساحلی قهرمانی کشور که ۲۱ آبان برگزار شد، ۵۲ تیم از ۲۰ استان کشور حضور داشتند که به مدت ۲ روز در زمین ساحلی مجموعه ورزشی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد بندرانزلی با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، تیم والیبال نشسته ساحلی بندرانزلی اول شد، تیم والیبال نشسته ساحلی کردکوی عنوان نایب قهرمانی چهارمین دوره این مسابقات را تصاحب کرد و تیم والیبال ساحلی نشسته خوزستان مقام سوم را به خود اختصاص داد.