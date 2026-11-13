

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه‌های هفته کتاب هم در این هفته معرفی شد.

بازخوانی زندگی حضرت زهرا (س) در دو کتاب

کتاب «فاطمه؛ شکوه جمال الهی» با نگاهی متفاوت به زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) در این هفته رونمایی شد.

یکی از محور‌های مهم این اثر، بررسی و نقد تحریف‌ها، روایت‌های غلوآمیز و برداشت‌های ماورایی از زندگی حضرت زهرا (س) است؛ رویکردی که تلاش می‌کند تصویری انسانی و قابل الگوبرداری از شخصیت آن حضرت برای همه بشریت، به‌ویژه زنان، ارائه دهد.

همچنین کتاب «تسخیرناپذیر» ویژه ایام فاطمیه در این هفته به چاپ رسید.

محور این اثر، بازخوانی آموزه‌ها و سیره حضرت زهرا (س)، است.



سی‌وچهارمین هفته کتاب با محور مفاخر ایران

با نزدیک شدن به سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، اسامی روز‌های این رویداد فرهنگی اعلام شد.

روز‌های ۲۳ تا ۳۰ آبان، با الهام از مفاخر ایران و با محور‌های فرهنگ، مقاومت، ایثار و شهدا نام‌گذاری شده است.



«رستاخیز آه»؛ ۲۳ روایت از شهادت رهبر شهید

کتاب «رستاخیز آه» شامل ۲۳ روایت از شهادت رهبر شهید و روز‌های تشییع ایشان منتشر شد.

این اثر به کوشش مهدی قزلی و در انتشارات به‌نشر به چاپ رسیده است.



روایتگری به همایش ادبی سوختگان وصل اضافه شد

فراخوان همایش ادبی «سوختگان وصل» با موضوع «امام شهید» در هفته‌ای که گذشت، منتشر شد.

بخش روایتگری در این دوره، به بخش‌های همایش اضافه شده است.



شاهنامه برای نسل امروز در «من شاهنامه‌ام»

در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هم کتاب «من شاهنامه‌ام» به قلم بدری صدرهاشمی در این هفته به چاپ رسید.

این اثر تلاش دارد کودکان و نوجوانان را با جهان اسطوره‌ای شاهنامه و فردوسی آشنا کند. نسخه صوتی این کتاب به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.