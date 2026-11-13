بر اثر فروریختن ساختمانی در نیویورک تاکنون ۸ نفر کشته و دست کم ۱۷ نفر زخمی شدند.

۲۵ کشته و زخمی بر اثر فروریختن ساختمانی در نیویورک

۲۵ کشته و زخمی بر اثر فروریختن ساختمانی در نیویورک

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی فروریختن ساختمانی در محله بروکلین در جنوب غرب شهر نیویورک، ۲۵ نفر کشته و زخمی شدند.

شهردار نیویورک اعلام کرد: تاکنون ۸ نفر از اهالی نیویورک، جان خود را از دست داده و دست کم ۱۷ نفر از جمله سه آتش‌نشان مجروح شده‌اند.

این ساختمان سه طبقه، روز گذشته در نیویورک فرو ریخت.

بنا بر اعلام آتش‌نشانیِ نیویورک، هنوز علت این حادثه و عوامل منجر به وقوع آن مشخص نشده است.