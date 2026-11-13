سه مدرسه سنگی و فرسوده در منطقه زیلایی کهگیلویه و بویراحمد برچیده و ۷ کلاس درس ایمن و استاندارد جایگزین آنها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه مدرسه حدیث علوی به نمایندگی از طرح های جایگزین مدارس سنگی در زیلایی شهرستان مارگون گفت: برخورداری همه دانش‌آموزان از امکانات آموزشی مناسب و استاندارد، بدون توجه به محل زندگی و شرایط جغرافیایی، از الزامات تحقق عدالت آموزشی است.

بهرامی افزود: دانش‌آموزان مناطق محروم و عشایری نباید به دلیل فاصله جغرافیایی یا محدودیت امکانات، از فرصت‌های مناسب برای تحصیل و پیشرفت محروم بمانند و توجه به مطالبات آموزشی این مناطق باید همواره در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی قرار داشته باشد.

ایوب رضایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، نیز در این مراسم گفت: فراهم‌کردن محیط آموزشی ایمن، استاندارد و شایسته برای تمامی دانش‌آموزان، به‌ویژه فرزندان مناطق محروم، روستایی و عشایری، از اولویت‌های مهم نظام تعلیم‌وتربیت است.

رضایی افزود: دانش‌آموزان مناطق عشایری با وجود محدودیت‌های جغرافیایی و دشواری‌های دسترسی، از استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند و وظیفه مجموعه آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مسئول است که با تأمین زیرساخت‌های مناسب، زمینه شکوفایی استعدادها و رشد علمی آنان را فراهم کنند.