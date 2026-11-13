یک گلخانه دو هزار متر مربعی در روستای مرغزار، پس از سال‌ها تعطیلی با حمایت تسهیلاتی دوباره به چرخه تولید بازگشت‌.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، آقای الهی نیا کشاورزی از روستای مرغزار شهرستان فاروج که سال ۷۸ گلخانه ۲۰۰۰ متری اش به دلیل مشکلات اقتصادی راکد مانده بود پس از سال‌ها تعطیلی چرخ تولید آن دوباره شروع به چرخیدن کرد.

تلاش و پشتکار آقای حسن الهی نیا معنای تازه پیدا کرده این گلخانه با تسهیلات قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه و جهاد کشاورزی شهرستان فاروج جان گرفته و دوباره فعالیتش را آغاز کرده است.

در این مجموعه برای ۵ نفر اشتغال زایی شده که در کنار خانواده آقای الهی نیا مشغول به کار هستند.

محصولات این گلخانه بعد از بسته‌بندی وارد بازار می‌شود تا طراوت تولید زینت بخش سفره‌ها شود.

شهرستان فاروج با فعالیت ۹ واحد گلخانه‌ای به مساحت ۳۳۴۴۰ متر سهم بسزایی در تولید محصولات صیفی، اشتغال زایی و خودکفایی منطقه دارد.