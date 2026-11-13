بر اساس پیش‌بینی مدل‌های هواشناسی، جو استان قزوین از امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه تا سه روز آینده پایدار می‌ماند و آسمان استان آفتابی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد پایداری جو تا سه روز آینده در سطح استان تداوم دارد و در این مدت شاهد آسمانی آفتابی در استان خواهیم بود.

مریم بهروزی گفت: با توجه به پایداری و سکون جو طی این مدت، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در بخش‌های صنعتی و پرتردد استان دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: از نظر دمایی نیز در روز‌های آینده شاهد افزایش نسبی دما برای اغلب مناطق استان خواهیم بود، ولی هوای سرد همچنان در استان مستقر است.



