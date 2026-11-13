به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اولین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آزاد اروند در اسلحه اپه پسران؛ رده سنی زیر ۱۳ سال در خانه شمشیربازی خرمشهر برگزار شد.

در این رقابت‌ها شمشیربازان آبادانی با دو نماینده حضور یافتند.

در پایان این رقابت‌ها اهورا جعفری از خرمشهر مقام اول را کسب کرد و امیرعلی رابحی از خرمشهر و امیرحسین سودائی‌نژاد از آبادان به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.