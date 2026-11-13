مشاور عالی فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) گفت: دشمن آمریکایی امروز مجبور است به دور دست‌ها برود چرا که تمام پایگاه‌هایش امروز به اهداف قابل دسترس برای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.

همه پایگاه‌های آمریکا، اهداف قابل دسترس نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی هستند

همه پایگاه‌های آمریکا، اهداف قابل دسترس نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار جمال شاکرمی پنجشنبه شب در اجتماع مردم انقلابی دزفول در مقابل حرم حضرت سبزقبا (ع) با اشاره به دستیابی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی به تجهیزات و تسلیحات پیشرفته جدید، اظهار داشت: دشمن آمریکایی امروز مجبور است به دور دست‌ها برود چرا که تمام پایگاه‌هایش امروز به اهداف قابل دسترس برای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی با ضربه‌های خردکننده نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی از نزدیکی مرز‌های ایران اسلامی شده‌است، افزود: ۱۶ پایگاه آمریکا در منطقه که وظیفه رصد، پایش و طرح‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی علیه ایران اسلامی را داشتند، در جنگ سوم تحمیلی به طور کامل نابود شدند.

ایران به نقطه برتری نظامی در برابر دشمن دست یافته است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) بیان کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی به نقطه برابری و در برخی عرصه‌ها به نقطه برتری تجهیزاتی و نظامی در برابر دشمنان رسیده است.

وی ادامه داد: رزمندگان هوافضای مقتدر و شجاع ایران اسلامی با وجود بمباران مستمر دشمن، با قدرت در میدان ایستادند و پای لانچر‌ها برای دفاع از ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

سردار شاکرمی گفت: برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی در دست مردان و زنان در میدان‌ها و خیابان‌ها همچون موشک‌های هوافضا اقتدارآفرین و تغییردهنده معادلات است.

ایران اسلامی در نهایت قدرت است

مشاور فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه ایران اسلامی در نهایت اقتدار است، بیان کرد: عظمت ایران در جنگ سوم تحمیلی برای دنیا ثابت شد.

وی افزود: ایران اسلامی با توکل بر قدرت الهی و تکیه بر توان داخلی و آموزه‌های دفاع مقدس هشت ساله، در جنگ سوم تحمیلی مقابل دشمنان با قدرت ایستاد و معادلات جدیدی را در نظم قدرت دنیا ترسیم کرد.

سردار شاکرمی با اشاره به محاسبه‌های اشتباه دشمن، گفت: دشمن متوهم تصور می‌کرد با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب، فرماندهان و دانشمندان کشور و حمله به زیرساخت‌های صنعتی و نظامی، نظام اسلامی سرنگون می‌شود ولی این تجاوز نظامی نه تنها منجر به براندازی نظام اسلامی نشد بلکه امروز امریکایی‌ها و اسراییلی‌ها در تنگه هرمز در آستانه سقوط و نابودی هستند.

حضرت زهرا (س) درس دفاع از ولایت را به دنیا یاد داد

مشاور فرمانده کل سپاه با تسلیت شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) گفت: این بانوی باکرامت درس ایستادگی و دفاع از ولایت را به همه عالم یاد داد.

وی با بیان اینکه همزمان با شهادت حضرت زهرا (س)، فرزندان شهید گمنام فاطمه (س) عطر شهادت را در ایران اسلامی طنین انداز می‌کنند، افزود: یاد و نام زهرا (س) گره‌گشای سختی‌ها و راهنمای رزمندگان در عرصه‌های سخت نظامی است.

سردار شاکرمی، نام دزفول را گره خورده با مقاومت و ایثارگری دانست و اظهارکرد: شهر مقاوم دزفول، سرداران بزرگی، چون سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید، سردار سوداگر و شهدای بزرگی را تقدیم کرده است.

مردم دیار مقاومت و پایداری دزفول قهرمان همچون دیگر شهر‌های ایران عزیز مراسم دویست و پنجاه و ششمین شب مقاومت و پایداری خود را همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) برگزار کردند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، نوزدهم آبان ماه جاری در بازدید از شهر موشکی راهبردی هوافضای سپاه، از سلاح‌های جدید و یکی از موشک‌های پیشرفته و شگفتی‌ساز رونمایی کرد.

این رونمایی در حالی صورت گرفت که ساعتی قبل ترامپ طی سخنرانی‌های خود، مدعی شده بود که قدرت نظامی ایران به پایان رسیده است.

پس از رونمایی از شهرک موشکی جدید ایران، این مسئله به سرعت در رسانه‌های عبری زبان بازتاب پیدا کرد و تبدیل به تیتر یک بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های صهیونیستی شد.