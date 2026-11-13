به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مراسم تشییع و بدرقه پیکرهای مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس و همچنین شهید مهدی محمدزاده، شهید مدافع وطن، امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرستان ساری برگزار شد.

در این مراسم که فضای شهر را آکنده از عطر شهادت کرده بود، مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار ساری با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی و تصاویر شهدا، پیکرهای مطهر این لاله‌های گمنام و شهید مدافع وطن را بر دستان خود تشییع کردند.

شهید مهدی محمدزاده، از نیروهای متعهد و پرتلاش گردان امام حسین (ع)، پیش از این در حین انجام مأموریت در منطقه سیریک در جنوب کشور به شهادت رسیده بود.

عکسها از سیده حکیمه موسوی