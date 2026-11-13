به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ تاکنون ۹۳۱ بار بخش بهداشت و درمان غزه را هدف قرار داده است.

در این حملات ۱۷۶ مرکز بهداشتی هدف قرار گرفته و حدود هزار نفر از نیرو‌های درمان و شهروندان شهید و هزار و ۷۰۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

هر ۳۶ بیمارستان غزه و صد‌ها مرکز درمانی دیگر آسیب دیده‌اند و بسیاری از آنها زیر بمباران، یورش نظامی و محاصره کاملاً از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

همچنین در تازه‌ترین حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اطراف چادر‌های آوارگان در «خان‌یونس»، یک فلسطینی شهید شد و ۵ نفر مجروح شدند.