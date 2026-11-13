به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دویست و پنجاه و هفتمین اجتماع مردمی شبانه با حضور پرشور قشر‌های گوناگون مردم و با شعار حمایت از نیرو‌های مسلح و تاکید بر مقاومت و ایستادگی برگزار شد. سرمای هوا و هیچ عامل دیگری مانع حضور و حرکت پویای مردم شریف ایران در دفاع از آرمان‌های بلندشان نیست. انسجام ملی و حفظ وحدت نیز از مواردی است که هر شب مورد تاکید شرکت کنندگان در اجتماعات مردمی است. ملتی که به رغم خستگی کار روزانه و دیگر مشکلات زندگی ساعاتی از استراحت شبانه خود را به حضور در میادین اصلی شهر‌ها اختصاص می‌دهند.