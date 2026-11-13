به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست پیگیری رفع موانع و مشکلات طرح احداث میدان سوارکاری کرمانشاه، وجود ۱۲ هزار راس اسب کُرد در استان را یک ظرفیت تحول آفرین برای توسعه کرمانشاه توصیف کرد و گفت: در همین راستا با تاکید و حمایت ویژه استاندار، طرح احداث یک میدان بزرگ سوارکاری در دهکده المپیک در دستور کار قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار به پیشرفت ۱۵ درصدی طرح میدان سوارکاری کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این مجموعه بزرگ با ۳۲ هکتار وسعت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود و در صورت تکمیل دومین میدان بزرگ سوارکاری کشور پس از گنبد خواهد بود.

وی گفت: این مجموعه در صورت راه اندازی می‌تواند یک زیرساخت ورزشی مناسب برای برگزاری مسابقات سوارکاری در غرب کشور باشد.

نجفی افزود: تلاش می‌کنیم با فراهم کردن مقدمات و رفع موانع موجود، مرحله اول این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط سرمایه‌گذار به بهره برداری برسد.