به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در خلیج فارس، فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان تا حدود ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج تا ۲ متر می‌رسد.

حمزه نژاد توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد و کشتی‌های تجاری از سفر به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان، به‌ویژه بنادر غربی اتخاذ شود.

وی گفت: تلاطم دریا تا بعدازظهر یکشنبه ۲۴ آبان در خلیج فارس ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف و در برخی نقاط، از جمله مناطق شمالی استان و جنوب تنگه هرمز، کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دما درچند روز آینده نوسان یک تا ۳ درجه‌ای دارد.