به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم بسکتبال بانوان پالایش نفت آبادان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر در تهران میهمان استقلال بود.

پالایش نفت این دیدار را با حریف قدرتمند خود استقلال تهران که از ملی پوشان پرتعدادی استفاده می‌کند پایاپای پیش برد، اما تجربه و البته امتیاز میزبانی در نهایت نتیجه را به سود آبی پوشان رقم زد و این دیدار با نتیجه ۴۸ بر۵۰ به سود تیم میزبان به پایان رسید.

تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته چهارم در سالن هفده شهریور میزبان تیم ستاد گاز تهران خواهد بود.