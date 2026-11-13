نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت نظام دست‌گشاده در دابودشت آمل، صبر خانواده‌های آنان را جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ ایثار و فداکاری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت نظام دست‌گشاده در روستای سراج‌محله دابودشت آمل، شهدا را پشتوانه امنیت و اقتدار ایران اسلامی دانست و بر تکریم خانواده‌های آنان تأکید کرد.

این دیدار در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظامی و انتظامی شهرستان آمل و بخش دابودشت برگزار شد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت، فداکاری آنان را سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت، آرامش و سربلندی کشور دانست و پاسداشت آرمان‌های شهدا را ضروری عنوان کرد.

وی همچنین صبر و استقامت پدران و مادران شهدا را شایسته تکریم و قدردانی دانست و گفت: خانواده‌هایی که عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم تقدیم کرده‌اند، جایگاهی ارزشمند دارند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان با ادای احترام به مقام شهید نظام دست‌گشاده و قرائت فاتحه، برای والدین این شهید آرزوی سلامتی و صبر و بردباری کرد.

شهید نظام دست‌گشاده از شهدای مدافع امنیت بود که در جریان درگیری نیرو‌های انتظامی با اشرار مسلح در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.