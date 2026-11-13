معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع هنرمندان، اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان شهربابک گفت رسانه ها باعث تقویت قدرت فرهنگی کشور می شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع هنرمندان، اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان شهربابک، با تأکید بر نقش راهبردی رسانه در جامعه گفت: رسانه صرفاً ابزار نمایش و انعکاس رویدادها نیست، بلکه ظرفیت بزرگی برای تولید محتوا، معرفت‌افزایی و تقویت قدرت فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

سردار معروفی با اشاره به ضرورت تولید آثار فاخر هنری افزود: هنرمندان باید در عرصه‌های مختلف از جمله سینما، موسیقی، شعر و تئاتر، آثار ارزشمند و اثرگذار تولید کنند و رسانه نیز وظیفه دارد این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را به جامعه معرفی و برجسته کند.

وی با هشدار نسبت به انتشار اخبار دروغ و شایعات در فضای رسانه‌ای تصریح کرد: انتشار اخبار نادرست و شایعات می‌تواند بر افکار عمومی و آرامش روانی جامعه تأثیر بگذارد و رسانه باید با ایفای نقش مؤثر خود، در تقویت اعتماد عمومی و برجسته‌سازی توانمندی‌های کشور نقش‌آفرینی کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای کل سپاه در ادامه با تشریح اهداف دشمن در جنگ فرهنگی و اجتماعی گفت: یکی از راهبردهای دشمن، متزلزل کردن بنیان خانواده و ایجاد فاصله میان اعضای خانواده، از جمله پدر و فرزند و زن و شوهر است.

وی تضعیف ارزش‌های اسلامی، از جمله عفاف و حجاب، و فاصله گرفتن از آموزه‌های قرآن و سبک زندگی اسلامی را از دیگر اهداف دشمن دانست و افزود: دشمن تلاش می‌کند با تغییر باورها و ارزش‌های جامعه، هویت فرهنگی و دینی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

سردار معروفی همچنین با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام گفت: دشمن به دنبال تضعیف جایگاه الگویی ایران در جهان اسلام است و حفظ هویت اسلامی و انقلابی کشور و صیانت از ارزش‌های آن، اهمیت اساسی دارد.

وی در پایان بر ضرورت توجه هنرمندان و فعالان رسانه‌ای به مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود تأکید کرد.