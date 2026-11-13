به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زبست خبرگزاری صداوسیما، حامد یزدیان، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به نشست اخیر کمیسیون گفت: در این نشست چند موضوع مرتبط با قانون‌گذاری در حوزه زمین و اراضی کشاورزی بررسی شد که از جمله آنها می‌توان به خردشدن اراضی پس از فوت مالک، تغییر کاربری اراضی و حفاظت از زمین‌های زراعی و کشاورزی اشاره کرد.

وی افزود: برخی از این طرح‌ها طی یکی دو سال گذشته در کمیسیون مطرح شده و حتی در یکی از موارد، موضوع استفساریه نیز بررسی شده بود، اما تاکنون در اولویت قرار نگرفته بودند؛ اعضای کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که این موضوعات در دستور کار قرار گیرد و بررسی آنها در اولویت برنامه‌های کمیسیون باشد، چراکه خردشدن زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی از مسائل مهم بخش کشاورزی کشور است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر پیامد‌های خردشدن اراضی کشاورزی تصریح کرد: این روند، اتفاق نامطلوبی در بخش کشاورزی است که می‌تواند هرگونه برنامه‌ریزی برای تولید را با اختلال مواجه کند و در بسیاری از موارد، زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نیز فراهم سازد.

وی خاطرنشان کرد: حساسیت اعضای کمیسیون نسبت به مسائل مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به‌طور جدی مطرح شده و مقرر شده است طرح‌های مربوطه در فرصت ۱۰ روزه جمع‌بندی شوند.

یزدیان با اشاره به نزدیک شدن به سال‌های پایانی دوره فعلی مجلس گفت: با توجه به محدودیت زمان باقی‌مانده، این نگرانی وجود دارد که بررسی طرح‌های جامع زمان‌بر شود و فرصت طرح و تصویب آنها در صحن علنی فراهم نشود؛ از این رو، تأکید اعضای کمیسیون بر این است که مسائل تا حد امکان در قالب قوانین کوتاه‌تر یا یک ماده واحده تدوین و پیگیری شوند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با جمع‌بندی سریع‌تر این طرح‌ها در کمیسیون، زمینه ارسال آنها به صحن علنی مجلس فراهم شود تا مشکلات مرتبط با خردشدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از طریق قانون‌گذاری پیگیری شود.