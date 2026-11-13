رئیس دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا اذعان کرد: ایران، اکنون قوی‌تر از دوران پیش از جنگ است و آمریکا نباید هیچ‌گاه وارد این جنگ می‌شد.

ایران قوی‌تر از قبل است و آمریکا نباید وارد این جنگ می‌شد

ایران قوی‌تر از قبل است و آمریکا نباید وارد این جنگ می‌شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حکیم جِفریز رئیس دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و کسب اکثریت کرسی‌های کنگره آمریکا گفت: ما متعهد به پایان دادن به یک جنگ بی‌پروا، انتخابی و بسیار پرهزینه در ایران هستیم.

جفریز با تاکید بر اینکه این جنگ برای مردم آمریکا یک فاجعه بوده است، افزود: این جنگ هزینه‌ها را افزایش داده، زندگی مردم آمریکا را گران‌تر کرده و آمریکایی‌ها در امنیت کمتری هستند.