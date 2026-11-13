معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تایید نهایی بیش از ۳۶ هزار متقاضی زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجید سعید دریس‌زاده معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خوزستان با توجه به استقبال گسترده خانواده‌ها از این طرح، در دستور کار جدی اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد و تاکنون بیش از ۸۳ هزار متقاضی برای بهره‌مندی از مزایای آن و دریافت زمین ثبت نام کرده‌اند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین اراضی مورد نیاز متقاضیان افزود: تاکنون بیش از ۲۱ هزار قطعه زمین در سطح استان شناسایی و احصا شده که در حال حاضر مراحل آماده‌سازی آنها در حال انجام است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: پس از تکمیل زیرساخت‌ها و طی تشریفات قانونی، اراضی شناسایی‌شده متناسب با شرایط و ضوابط تعیین‌شده در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

دریس‌زاده با اشاره به روند واگذاری زمین در قالب این قانون گفت: تاکنون بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های مشمول تخصیص یافته و فرآیند واگذاری سایر اراضی نیز با جدیت و شتاب در حال پیگیری است.

او تاکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، تامین زمین برای خانواده‌های مشمول و کاهش دغدغه‌های مرتبط با مسکن را دنبال می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان افزود: تسریع در شناسایی و الحاق اراضی جدید و فراهم‌سازی مقدمات ساخت مسکن، از اولویت‌های این اداره کل است تا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با سرعت بیشتری در استان دنبال شود.