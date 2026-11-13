به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی از حضور حماسی مردم در تشییع ۳۵۰ شهید گمنام دفاع مقدس قدردانی کرد.

متن پیام سرلشکر عبداللهی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف، عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی.

حضور باشکوه، حماسی و بی نظیر شما امت حزب‌الله در آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، ندایی دیگر از امت مبعوث شده و پایداری بود که در هشت سال دفاع مقدس حماسه آفرید و امروز نیز با نقش آفرینی و مشارکت در بدرقه فرزندان غیور خود، وفاداری خویش به شهیدان را اثبات نمود.

این حضور معنادار و ارزشمند، نه‌تنها پاسداشت مقام و منزلت رفیع این دلیرمردان فداکار، بلکه تجلی دوباره میثاق ملت بصیر و شجاع با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید (قدس سره) است که این ملت را برای مقاومت، ایثار و شهادت‌طلبی پرورش دادند.

این شهیدان عزیز بی‌نام و نشان در حقیقت اسطوره‌های جاودان و نام‌آوران سپهر، جلوه‌های عینی عشق و اخلاص به وطن و ولایت بودند، سال‌ها در خاک غربت آرمیدند و در ایام نیاز به وحدت، انسجام ملی و اقتدار ایران اسلامی به یاری مان شتافتند و معابر و میادین شهر‌ها را با عطر خوش بهشتی شان معطر نمودند.

اینجانب ضمن تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام و ادای احترام به یکایک خانواده‌های معظم شهدا و ملت بزرگوار، از حضور حماسی، معنوی و وحدت‌آفرین شما مردم قدرشناس و بصیر و از همه دست‌اندرکاران برگزاری باشکوه آیین‌های وداع و تشییع صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

بی‌شک همین پیوند ناگسستنی ملت و شهیدان، همان جریان روشن هدایت الهی است که با استعانت از الطاف خداوندی و تحت عنایات حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، تدابیر و هدایت‌های حکیمانه امامین انقلاب اسلامی (ره) و رهبر خردمند و دور اندیش حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند و انقلاب اسلامی را به آرمان‌های والای خود نزدیک‌تر می‌سازد. راه شهدا، راه ملت است و این مسیر درخشان به حول و قوه الهی ادامه دارد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی