رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا با تأکید بر لزوم توسعه مصارف خرد و عمومی انرژی پاک اعلام کرد: اجرای طرح‌های ملی «مدارس سبز» و «هر خانه یک نیروگاه» در کنار تجهیز مراکز حیاتی و درمانی به سامانه‌های خورشیدی مجهز به باتری، ستون تاب‌آوری ملی و پدافند غیرعامل در زمستان را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما هومن صادقی با تأکید بر اینکه تنوع‌بخشی به سمت مصرف نباید به صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید محدود بماند، اظهار کرد: ساختمان‌های عمومی و اداری بخش عمده مصرف خود را در ساعات اداری و روشنایی روز انجام می‌دهند که کاملاً منطبق بر منحنی تولید خورشیدی است. در این راستا، «طرح ملی احداث نیروگاه‌های خورشیدی مدارس» با هدف تجهیز ۱۲ هزار مدرسه دولتی به سامانه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی طراحی شده است که علاوه بر ارتقای تاب‌آوری محلی و کاهش بار شبکه، نقشی بنیادین در آموزش و فرهنگ‌سازی نسل آینده ایفا می‌کند.

وی با ذکر اهمیت گسترش این الگو به جامعه افزود: در طرح ملی دیگری با عنوان «هر خانه یک نیروگاه»، در گام نخست ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به سامانه‌های نوین و پایدار تولید انرژی مجهز خواهند شد. همچنین برنامه‌ای جامع برای احداث ۴ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه مقیاس‌کوچک و پشت‌بامی تدوین شده است که علاوه بر واحد‌های مسکونی، بخش‌های تجاری، کشاورزی و صنایع خرد را نیز در بر می‌گیرد تا پایداری محلی به حداکثر برسد.

پدافند غیرعامل و اولویت‌بندی شریان‌های حیاتی

رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا بر لزوم حفظ پایداری خدمات دستگاه‌های اجرایی و مراکز حساس در شرایط اضطراری زمستان تأکید کرد و پیشنهاد داد: تجهیز دستگاه‌های خدمت‌رسان به سامانه‌های خورشیدی مجهز به ذخیره‌ساز انرژی (باتری)، یک نیاز پدافندی و عملیاتی است. می‌توان با شناسایی و اولویت‌بندی مراکزی نظیر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، داروخانه‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت و تأسیسات آب و خدمات شهری، مرحله نخست این طرح را برای واحد‌های ضروری عملیاتی کرد تا پیوستگی خدمات عمومی در روز‌های اوج برودت تضمین شود.

صادقی در پایان تصریح کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر یک ظرفیت تزئینی یا فصلی نیستند، بلکه با پیوند «تولید پاک محلی» و «ذخیره‌سازی هوشمند»، به یکی از ارکان اصلی پدافند غیرعامل، امنیت پایدار انرژی و تاب‌آوری ملی در زمستان تبدیل شده‌اند. بر این اساس، هر کیلووات‌ساعت برق پاک و هر مگاوات‌ساعت انرژی ذخیره‌شده، گامی استوار در جهت حفظ پایداری شبکه سراسری، خنثی‌سازی ریسک افت فشار سوخت و صیانت همه‌جانبه از آرامش عمومی جامعه در روز‌های سرد سال به شمار می‌رود.