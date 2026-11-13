مادر شهیدان جواد و احمدرضا سرتک‌زاده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شب گذشته در جمع تجمع‌کنندگان بویین‌میاندشت روایتی از جنایت علیه دانش‌آموزان میناب و پیام صبر، ایستادگی و ادامه راه شهدا را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مادر شهیدان جواد و احمدرضا سرتک‌زاده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، در تجمع مردم بویین‌میاندشت با در دست گرفتن عکس فرزندان شهیدش، روایتی از آن جنایت هولناک را بیان کرد.

مادر این دو شهید دانش‌آموز افزود: «من چهار فرزند دارم که احمدرضا و جواد را در راه امام حسین (ع) تقدیم کردم. پیکر آنها را نزدیک خانه و در همان حسینیه‌ای که برای عزاداری می‌رفتند دفن کردم و هر روز بر سر مزارشان حاضر می‌شوم و ساعتی با آنها درد و دل می‌کنم.»

روایت این مادر شهید، در فضای ایام فاطمیه به پیامی از جنس صبر، ایستادگی و پیوند عاشورایی با شهدا تبدیل شد؛ پیامی که خانواده‌های شهدا با تحمل داغ فرزندان، راه آنان را زنده نگه داشته‌اند.

پس از این روایت‌گری، مردم بویین‌میاندشت با فریاد، انتقام خون شهدای دانش‌آموز و همه شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را مطالبه کردند و بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق نمودند.